Linzer Ruder-Girls rocken die deutsche Bundesliga

Vor 5000 Zuschauer kam der Sieger des Renntags in Minden aus Österreich! Die Damen des Banner Wiking Achters stahlen den heimischen deutschen Teams wieder einmal die Show. Wie bereits in der letzten Saison, als sie sich gar zum Champion der deutschen Bundesliga krönten, die sich selbst „stärkste Sprintliga der Welt“ nennt. 2016 hatte diese mangels Liga in Österreich den Banner Wiking Frauen-Achter 2016 aufgenommen. „Dass sich das Ganze so entwickeln würde, hatten die Deutschen damals wohl nicht gedacht. Aber lange harte Arbeit lohnt sich eben“, schmunzelt Wiking-Vorstand und Achter-Coach Boris Hultsch.