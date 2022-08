Kellermayr-Gedenkstätte vor „Steffl“ neu aufgebaut

Lisa-Maria Kellermayr, jene oberösterreichische Ärztin, die massiv von Impfgegner bedroht worden war, ist tot. Destruktive Aktionen finden aber offenbar dennoch kein Ende. So verwüstete eine Unbekannte just jene mit Kerzen geschmückte Gedenkstätte vor dem Wiener Stephansdom, die dort nach der Lichtermeer-Solidaritätskundgebung entstanden war. Mittlerweile flackern aber wieder zahlreiche Kerzenlichter an der Domwand ...