Der Handygigant, von dem Sie noch nie gehört haben

BBK-Marken heute auch in Europa beliebt

Früher vor allem in Schwellenländern beliebt, gibt es Geräte von Oppo und Vivo mittlerweile auch in Europa. Beide Marken stammen aus dem Umfeld des BBK-Konglomerats, dem noch weitere beliebte Marken angehören - etwa OnePlus und Realme. Bei der fünftgrößten Smartphone-Marke Vivo betont man zwar, unabhängig von BBK zu sein. Ihre Ursprünge hat die Marke aber, genau wie Oppo, OnePlus und Realme, in dem chinesischen Elektronikriesen.