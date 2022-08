Warum Bad Bots nicht nur für Musk ein Problem sind

Meinungen, etwa in Hinblick auf Wahlen, lassen sich so gezielt beeinflussen. In ökonomischer Hinsicht ergibt sich ein anderes Problem: Twitter und andere Digitalkonzerne verdienen ihr Geld mit Reklame - und die Vermarkter zahlen dafür, dass die Werbeanzeigen Menschen erreichen, keine Software. „Werbung an Bots wird keine großen Erfolgsaussichten haben, weil Bots keine Produkte kaufen“, fasst Enderle zusammen.