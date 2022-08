Bezau ließ Matchwinner aus Barcelona einfliegen

Rasen verabschiedet

Die Lokalrivalen aus Bizau verabschiedeten die Bezauer zwar freundlich, aber ohne Punkte. Und ihren eigenen alten Kunstrasenbelag, der nach dem Derby endgültig ausgedient hatte, sehr flüssig. „Der Platz wurde natürlich gebührend gefeiert. Das Wetter hat ja auch perfekt mitgespielt, obwohl es davor Sturmwarnungen gab. So waren wirklich viele Leute da, es wurde schon ein wenig getrunken“, erzählt Tartarotti, „wir haben jedenfalls am nächsten Tag vier Stunden gebraucht, um alles aufzuräumen - so lange waren wir noch nie dran, obwohl es bei uns schon viele Feste gegeben hat!“