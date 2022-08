Wütender Protest: Demo sorgt für einiges Aufsehen

„Kulturfremde Personen zurück in ihr Ursprungsland schicken“

Die schwarz bekleideten Teilnehmer an dieser unangemeldeten Demo zündeten Knallkörper und verstreuten Flugblätter. Darin fordern sie unter anderem, dass „kulturfremde Personen zurück in ihr Ursprungsland geschickt werden sollen, um das Überleben der einheimischen Bevölkerung sicherzustellen.“