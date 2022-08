Teenager von Jugendbande verprügelt und beraubt

Schockiert wandte sich eine Mutter aus Klagenfurt an die Polizei. Ihr Sohn (16) und zwei seiner Freunde (14 und 17) seien in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt von einer Jugendbande überfallen worden. Gegen 22 Uhr lauerten die zehn mutmaßlichen Täter den drei Jugendlichen auf. „Während einer der Verdächtigen, ein 15-jähriger Syrer, der sich später als der Haupttäter herausstellte, den Jugendlichen mit einem Schlagring Angst einjagte, kreiste die Bande ihre drei Opfer ein“, berichtet die Polizei. Aber es blieb nicht bei den Drohungen.