Eine Nacht harter Arbeit für den „Lausbua“

Es war eine lange Nacht für die Einsatzkräfte. Allein am 16. August 2021 waren 1402 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Tage danach ging es unaufhörlich weiter. Viele Pongauer Orte waren vom Unwetter betroffen. In Flachau war die Tauernautobahn überschwemmt. Eineinhalb Stunden warteten zig Autos auf Bagger und Kehrmaschinen. Die Wagrainer Straße war an mehreren Stellen von Muren verschüttet worden, der Asphalt unterspült und weggerissen. Bis 3. September blieb die B163 gesperrt.