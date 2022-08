„Derselbe Geburtstag wie Herbert Prohaska“

Prohaska ist um drei Jahre jünger

Österreichs-Fußball-Legende ist um drei Jahre jünger als Haas, aber auch der „Toni“ war immer dem Fußball verbunden. Was viele nicht mehr wissen: „Ich war Vize-Präsident bei Austria Salzburg in der Otto Baric-Zeit.“ Also in jener erfolgreichen violetten Ära, in der Spielerverträge mit Haas noch mit Handschlag besiegelt werden konnten.