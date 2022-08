Klimaticket: Eine Karte bald auch für Hunde?

Bahnkunden entlasten

Denn bisher müssen Klimaticket-Besitzer für sich zwar kein Ticket organisieren, aber wegen des geliebten Vierbeiners erst recht zum Automaten oder in den Internet-Shop. Die Neuregelung würde Bahnkunden, die ihre treuen vierbeinigen Begleiter mitnehmen, also entlasten. Krismer kündigt an, jetzt mit Ministerin Gewessler und den ÖBB deswegen in Kontakt zu treten.