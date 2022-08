Heißester Tag des Jahres: 38,7 Grad in Seibersdorf

Der Freitag ist der bisher heißeste Tag des Jahres. Um 15.45 Uhr wurden an der ZAMG-Wetterstation in Seibersdorf 38,7 Grad gemessen - und es kann noch ein wenig heißer werden. Der bisherige Höchstwert 2022 von 37,8 Grad, am 23. Juli ebenfalls in Seibersdorf registriert, wurde damit in den Schatten gestellt.