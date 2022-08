Das Burgenland ist das Land der Paradeiser

Das Fruchtgemüse zeichnen sich durch hervorragende Qualität und große Vielfalt aus. „Insgesamt haben wir um die 25 bunte Sorten an Cocktail- und Fleischparadeisern“, sagt Robert Tomschitz, der seit Juni bis in den Oktober hinein ernten kann und die Bioware ab Hof oder in Bauernläden in der Umgebung verkauft. „Unsere Gemüsebauern mit ihren regionalen Produkten leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung“, so Berlakovich.