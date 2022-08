TSV Hartberg gegen Red Bull Salzburg, ab 19.30 Uhr

Die Hartberger sind so etwas wie ein Lieblingsgegner für die „Bullen“, in zehn Liga-Duellen gab es neun Siege und ein Remis, bei einem Torverhältnis von 37:6. Trotzdem wollen die Salzburger die Steirer nicht unterschätzen. „Wir haben gegen Sturm gesehen, was passieren kann, wenn wir nicht an unsere Grenzen gehen“, sagte Nicolas Capaldo. Es wird weiter der am Knöchel verletzte Neuzugang Lucas Gourna-Douath fehlen, ob die beiden Stürmer Junior Adamu und Sekou Koita (beide Sprunggelenk) sowie Youba Diarra (Schienbein) einsatzbereit sind, ist fraglich.