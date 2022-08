Aufstiegsaspirant hofft auf ersten den Saisonsieg

Der Start in die neue Saison ist nicht optimal gelaufen für die Hohenemser. Zum Auftakt unterlagen sie Rotenberg mit 2:3, am zweiten Spieltag 1:2 in Lauterach. Ins Spieljahr gegangen sind sie als einer der Favoriten der Liga, mit klar deklarierten Aufstiegsambitionen in die Regionalliga. Dass es dann aber von Beginn an holpern würde, das hatte Sportchef Tamas Tiefenbach befürchtet.