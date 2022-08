5G-Auktion: RTR prüft Versorgungsauflagen am Land

Die Mobilfunkunternehmen versprachen die 5G-Versorgung in unterversorgten Gegenden für unterschiedliche Stichtage bis zum Jahr 2025. Sollten die Zusagen in den kommenden Jahren eingehalten werden, sind nach Angaben der RTR künftig zumindest 85 Prozent der unterversorgten Katastralgemeinden in Österreich flächendeckend mit Mobilfunk-Breitband versorgt. Hierzulande gibt es laut der Regulierungsbehörde 7850 relevante Katastralgemeinden, davon gelten noch 2100 als 5G-unterversorgt.