Ohne soziales Regelwerk wird „Sau heraus gelassen“

„Asoziale Netzwerke“

Die „Immunität der Netzwerke“ ermögliche es, dass sich Menschen mit analog unpassenden Denkweisen zusammenrotten. Früher sei es nicht möglich gewesen, sich „mit fehlgeleiteten Menschen zu vernetzten, was in asozialen Netzwerken möglich ist“. Aus ihrer Sicht brauche es daher „in erster Linie eine Diskussion um die Nutzung der sozialen Medien. Will man das überhaupt, in diesem Rahmen so zu kommunizieren“, fragt sie nicht nur sich, sondern auch die Politik. Sollte man dem „nicht einen Riegel vorschieben“. Sie sehe im Gegensatz zu autoritären Staaten in einer Demokratie „keinen schützenswerten Grund, warum man nicht dazu stehen soll, was man meint“.