Die Jahrtausend-Dürre suchte auch Tirol heim

Schwazer Chronik und andere Quellen

„Anno 1540 war ein so heißer Sommer gewesen, dass es durch 15 ganze Wochen nicht geregnet“, berichtet die Schwazer Chronik. „Ein verderblicher und sengender Sommer“, heißt es anderswo. Bis in den Jänner 1541 war es warm, da blühten in Matrei am Brenner die Kirschbäume. In Pfons im Wipptal erntete man bereits im Mai das wenige Getreide, nach erneuter Saat konnte das Korn im September ein zweites Mal geschnitten werden.