Ehefrau (31) sticht Mann bei Streit in den Hals

Am Dienstag kurz vor 23 Uhr kam es zwischen den Ehepartnern aus St. Florian am Inn zu einem heftigen Beziehungsstreit. Dieser eskalierte völlig, als die 31-jährige Ehefrau mit einem Messer auf ihren 40-jährigen Ehemann eingestochen und ihn dabei schwer am Hals verletzt haben soll.