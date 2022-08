Mann überfiel Parfümerie, schubste Angestellte

Bange Sekunden für eine Angstellte in einer Parfümerie in Schärding, gleich bei Dienstbeginn. Kurz vor 9 Uhr stürmte ein vorerst unbekannter Mann in das Geschäft - unbewaffnet. Der als mollig bis kräftig beschriebene Räuber schubste die Angestellte und forderte dann Bargeld.