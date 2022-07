Brände in Deutschland und Tschechien wüten weiter

Die Waldbrände in Tschechien und Deutschland halten die Einsatzkräfte weiterhin auf Trab, die Lage in der Sächsischen Schweiz bleibt angespannt. Der erhoffte Dauerregen kam den Feuerwehrleuten nicht zu Hilfe. Nur am Samstag regnete es im Elbsandsteingebirge etwa eine Viertelstunde, in Nordsachsen etwas länger. Die einzige Wirkung sei gewesen, dass wegen des Niederschlags Rauch aus Glutnestern aufstieg und diese so sichtbar wurden.