Waldbrände in Deutschland: Situation angespannt

Größter Waldbrand in der Geschichte des Landes

Die Entwicklung des Brandes sei dynamisch. Das Feuer war am Wochenende zuvor im Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ausgebrochen und breitete sich bis in den Nationalpark Sächsische Schweiz aus. Laut Feuerwehr sind auf tschechischer Seite bereits 1000 Hektar Fläche abgebrannt. Es handelt sich um einen der größten Waldbrände, die das Land je erlebt hat. Rund 500 Feuerwehrkräfte stehen bei den Löscharbeiten im Einsatz.