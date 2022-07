7 Helfer bei Waldbrand in Brandenburg verletzt

Während am Montagnachmittag noch zehn Hektar Acker- und Waldfläche im Kreis Elbe-Elster brannten, waren es am Abend bereits 300 bis 800 Hektar. In Kölsa-Siedlung wurde laut dem Landkreis eine Schweinemastanlage zerstört, dabei seien viele Tiere verendet. Dienstagfrüh bedrohte das Feuer noch mindestens ein Windrad, weitere Anlagen und Wohnhäuser. Ungefähr 600 Menschen mussten ihre Wohnungen in umliegenden Orten daher verlassen. Laut einem Sprecher der Feuerwehr ist die Lage „sehr angespannt.“