Prinz Charles: Millionenspende von Bin-Laden-Clan

Der britische Thronfolger Prinz Charles hat von Halbbrüdern des Terroristen Osama bin Laden eine Spende über eine Million Pfund (knapp 1,2 Millionen Euro) angenommen. Wie die „Sunday Times“ am Sonntag berichtet, ging das Geld an die von ihm gegründete Wohltätigkeitsorganisation Prince of Wales Charitable Fund. Es ist nicht das erste Mal, dass Prinz Charles wegen einer Spende in der Kritik steht.