Wirbel um Spenden in Koffern an Prinz Charles

Zahlungen nicht unrechtmäßig

Die Stiftung von Prinz Charles - der Prince of Wales Charitable Fund - bestätigte auf Anfrage der „Times“, die Zahlungen seien auf Wunsch des Spenders in bar gemacht worden. Die Organisation unterstützt Tierschutzprojekte und setzt sich für den Erhalt von Charles‘ Anwesen in Schottland ein. Ein Sprecher betonte, die erhaltenen Gelder seien direkt an die Stiftung weitergeleitet worden. Diese habe sich um die korrekte Abwicklung gekümmert. Der Zeitung zufolge gibt es keine Hinweise darauf, dass die Zahlungen unrechtmäßig gewesen sein könnten.