Geldkoffer: Prinz Charles setzt Krone aufs Spiel

Kritik an Urteilsvermögen

Allerdings wurde Kritik am Urteilsvermögen des künftigen Königs laut: „Ist er so naiv, oder glaubt er, dass er über allem steht und sich alles erlauben darf“, liest man in englischen Internetforen. Viele bezweifeln durch diese Nachrichten, dass er des Amtes eines Königs würdig sei.