Rückkehr zum Ort einer ungewöhnlichen Geburt

30 Jahre

„Es war eine gute Teamarbeit, aber wir haben alle bei der Saugglockengeburt geschwitzt - doch Gabriele und Rafaela kamen genau am Geburtstermin gesund zur Welt! Nur wenige Geburten sind mir so in Erinnerung“, sagt Neuner heute, wenn er sich an die Geburt am 1. August 1992 erinnert. Und anlässlich des Jubiläums gab es ein ungewöhnliches Wiedersehen.