Strom-Deckel könnte unterschiedlich hoch ausfallen

Koppelung an GIS-Gebühr?

„Wenn es nach mir geht, sollte man soziale Staffelungen drinnen haben“, meinte Brunner. Dies hänge aber vom Modell ab, „das kann man derzeit schwer sagen“, schränkte er ein. Das aktuell diskutierte Modell würde zwar Menschen in kleinen Wohnungen mit geringem Verbrauch prozentuell mehr als Besserverdiener in großen Häusern mit hohem Verbrauch entlasten - weil bei Niedrigverdienern ein größerer Anteil ihres Stromverbrauchs unter den vergünstigten Preis fällt.