Konsumentenverein klagt Verbund wegen Strompreis

An dieser, der Energiebörse EEX (European Energy Exchange), sind die Preise in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Dass auf Basis dessen der eigene Strompreis berechnet wird, hat der Verbund in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgehalten. „Für viele Konsumentinnen und Konsumenten ist es vollkommen unverständlich, warum der Verbund seinen Preis an einen Börsenpreis bindet, obwohl er den Strom für Haushaltskunden wohl zu einem überwiegenden Teil selbst produziert und durch die gesteigerten Preise erhebliche Übergewinne erwirtschaftet hat“, sagte Thomas Hirmke, der den Rechtsbereich beim VKI leitet.