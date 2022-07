Nach Tod von Ärztin: Zum Andenken

Was seit vielen Monaten eigentlich unübersehbar aus dem Untergrund obskurer Telegram-Gruppen an die Oberfläche schäumt, ist brandgefährlich. Die Strategie des gepflegten Wegschauens der heimischen Schlafwandler kann wie bei der Entwicklung in Putins imperialer Diktatur direkt in die Katastrophe führen.