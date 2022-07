Ärztin schließt nach Drohungen Praxis für immer

Lisa Maria Kellermayr (36) ist Ärztin in Seewalchen (Oberösterreich), wegen Morddrohungen via Internet hat sie ihre Ordination im Juni vorübergehend geschlossen. Jetzt will sie diese gar nicht mehr aufsperren. „Nach einem langen Gespräch des ganzen Teams ist klar geworden, dass ein Teil davon nicht wieder zurückkommen wird“, begründete sie die endgültige Schließung am Mittwoch auf Twitter.