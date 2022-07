Österreicher siegt sensationell in Alp d‘Huez

Regnerisch bei 15 Grad - so präsentierte sich am Freitag das Wetter zum Start des Alp d’Huez-Triathlons in den französischen Alpen. Davon ließen sich die über 1500 Teilnehmer aber nicht abschrecken, auch nicht der Bregenzer Leon Pauger, der zum zweiten Mal nach 2021 an den Start ging – und all seine Erwartungen übertraf