„Kinder müssen den anderen beim Essen zuschauen“

Krabbelstubenplätze Mangelware

Einen Aufschrei bei vielen Eltern verursache ein weiterer Punkt in der neuen Regelung: Kinder, bei denen ein Elternteil nicht berufstätig ist – etwa weil in Karenz befindlich – verlieren den Krabbelstubenplatz. „Erklären Sie einem Kind, dass es nicht mehr in die Krabbelstube darf, weil es ein Geschwisterchen bekommt“, kritisiert Wiatschka.