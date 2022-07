350.000 Pakete am Tag: Botendienste am Anschlag

Anstieg um 35 Prozent in zwei Jahren

Und die Tendenz zeigt steil nach oben: In den nächsten Jahren wird ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich jährlich erwartet. „Im Extremfall erreichen wir schon im Jahr 2030 die 200-Millionen-Pakete-Marke“, so Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr der Wirtschafskammer Wien (WKW). Doch das System beginnt schon jetzt zu straucheln, denn die schieren Mengen sind kaum zu bewältigen. „Wir kämpfen bereits jetzt an mehreren Fronten“, so Katarina Pokorny, Fachgruppenobfrau der Kleintransporteure in der WKW. So leidet die Branche nicht nur unter einem massiven Mitarbeitermangel, auch die hohen Spritpreise, Materialengpässe sowie städteplanerische Defizite setzen den Unternehmen zu.