Abstrampeln bei 35 Grad: Boten fordern mehr Schutz

London stellte Dienst zeitweise ein

Doch das ist ein zweischneidiges Schwert. So hat der britische Lieferdienst Just Eat in einem Londoner Hub am Montag zwischen 14 und 19 Uhr tatsächlich den Dienst eingestellt - jedoch auch ohne Bezahlung für die Fahrer. Auch in Österreich kennt man die Problematik. „Im Prinzip kann jeder Arbeitgeber seine Angestellten wegen Hitze vom Dienst freistellen. Nur bleibt er dann auf den Kosten sitzen. Angesichts des Klimawandels und der zukünftigen Entwicklung braucht es hier dringend eine Novellierung des Arbeitnehmerschutzgesetzes“, heißt es vonseiten der Gewerkschaft vida.