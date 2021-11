Zusteller: „Es ist wirklich hart verdientes Geld“

Pakete kommen rund um die Uhr

In der Halle stehen die Paketbeförder- und -sortierbänder gerade still. „Sie laufen von etwa 9 Uhr Früh bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr durch“, erklärt der Leiter. Die Lkw bringen ständig Pakete. Da aber die Zusteller ihre Postautos befüllen müssen und es dafür Platz benötigt, braucht es die „Zwangspause“ der Sortieranlage. Einer, der gerade alles für seine Zustelltour vorbereitet, ist Christian Pokorny. Der 49-Jährige arbeitet seit 26 Jahren bei der Post. An diesem Morgen braucht er etwa eineinhalb Stunden, um die 180 Pakete in sein Auto zu schlichten, die er in seinem Rayon im 10. Bezirk zustellen wird.