Krankschreibung wegen Covid-19 weiterhin möglich

Lösung bei infizierten Kindern?

Sollte nicht der Arbeitnehmer, sondern das Kind erkrankt sein, könnte es zukünftig herausfordernder werden. Die aktuelle Regelung für Sonderbetreuungszeiten ist mit Ende des Schuljahres ausgelaufen. Positiv getestete Kinder dürfen auch nicht mit einer Maske in ihre Betreuungseinrichtung gehen, wie der Minister irrtümlich in der „ZiB 2“ mitteilte. Dass infizierte Pädagogen arbeiten dürften, für Kinder aber ein Betretungsverbot bestehe, mache „medizinisch nicht viel Sinn“, kritisierte Virologin Dorothea van Laer am Mittwoch. Aber in die Gesetzgebung würden eben auch „andere Überlegungen“ einfließen. Die Regierung suche laut Rauch jedenfalls nach einer Lösung, damit Eltern ohne Einkommensnachteile zu Hause bleiben und sich um ihr Kind kümmern können.