Positiv Getestete dürfen schwimmen - mit Maske

Das wird vor allem an Tagen mit hohen Temperaturen beziehungsweise zu Stoßzeiten, wie an Wochenenden, der Fall sein. „Die Verpflichtung zum durchgehenden Tragen einer Maske besteht im Freien, sofern ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann“, heißt es dazu im finalen Entwurf der neuen Corona-Verordnung. Im Freibad bedeutet das also, dass diese Regel sowohl für die Liegewiese einschließlich Buffet als auch für die Schwimmbecken gilt. Auch an Seen und anderen Gewässern müssen positiv Getestete zukünftig eine FFP2-Maske tragen, sofern sie sich keinen Platz mit ausreichend Abstand zu anderen Badegästen suchen.