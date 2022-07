Hofburg-Wahlkampf: Wo versteckt sich FPÖ-Kandidat?

Van der Bellen omnipräsent

Van der Bellen hingegen ist durch die Festspieleröffnungen in Bregenz und Salzburg omnipräsent - und nützt die Bühne perfekt. Mag sein, dass sich Rosenkranz noch eine kurze Auszeit vor dem Wahlkampf gönnt - immerhin feiert er dieser Tage seinen 60. Geburtstag. Ungewöhnlich ist es allemal. Denn Brancheninsider, die mehrfach Wahlkämpfe geleitet haben, glauben dieses Narrativ der FPÖ nicht. Vielmehr muss jetzt in Windeseile eine Wahlkampfkampagne auf die Beine gestellt werden. „Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Wenn die FPÖ Anfang September mit einer Großflächen-Plakatkampagne starten will, dann muss die Sujets aller spätestens in zwei Wochen in Druck gehen“, so Stefan Sengl, der 2010 den Wahlkampf von Heinz Fischer leitete. Insofern kann sich Sengl nicht vorstellen, dass Rosenkranz jetzt einfach zwei Wochen urlaubt.