Recycling im Trend: Trotzdem wachsen Müllberge

Wiederverwertung im Trend

Auch Trends zu bewusstem Konsum und zur Wiederverwendung blühen in Kärnten allmählich auf: In Villach wurde etwa ein eigenes ReUse-Netzwerk geschaffen. Gemeinsam mit der ARGE Sozial konnten so bereits mehr als zehn Tonnen an Elektroaltgeräten gesammelt, teilweise repariert und wieder in Umlauf gebracht werden. Derartige Initiativen werden immer wichtiger.