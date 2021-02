Klagenfurt kämpft jeden Tag gegen 80 Tonnen Abfall

Pizzaschachteln, Versandkartons, Plastikflaschen und Verpackungen: Der lange Corona-Lockdown wirkt sich auch auf das Entsorgungsverhalten der Klagenfurter Haushalte aus. 80 Tonnen Müll fallen in der Stadt mittlerweile schon an - pro Tag! Die Müllprofis appellieren nun an die Bürger, bei der Trennung besser aufzupassen. Derzeit landet vieles achtlos im Restmüll.