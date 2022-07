Historikerin übernimmt Schule der Unsterblichkeit

Schramm als lange Freundin

Mit der Literatin eng verbunden war Ingrid Schramm aus Weiden am See. „Ich habe Lotte vor 30 Jahren kennengelernt, als ein Fernsehfilm über sie gedreht wurde. Sie kam zu uns ins Österreichische Literaturarchiv, in dem ich damals als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig war, eineinhalb Stockwerke über ihrer Wohnung in der Hofburg. Wir kamen sofort ins Philosophieren“, schildert Schramm.