„Der Tod? Ich fürchte mich nicht davor ...“

„Meine Seele wird nie sterben, das weiß ich“

Frau Lausche, denken Sie oft an den Tod? „Ich fürchte mich nicht davor, weil ich fest an Gott und ein Jenseits glaube. Meine Seele wird nie sterben, das weiß ich.“ Von dem Moment, in dem sie diese Welt verlassen wird, hat sie eine genaue Vorstellung: „Ich hoffe, dass ich dann noch einmal ein kleines Mädchen sein darf. Spiele, lache - so wie ich es damals getan habe.“