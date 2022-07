Kärntner starb an Corona: War Nachbarin schuld?

„Wir ermitteln gegen eine Beschuldigte auch wegen grob fahrlässiger Tötung. Sie soll trotz Quarantäne ihre Wohnung verlassen und ihren Nachbarn angesteckt haben, der an Corona verstarb“, berichtet Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Ein Gutachter hätte bereits nachweisen können, dass beide am gleichen Virenstamm erkrankt waren. „Auch der Weg der Infektion konnte nachvollzogen werden.“ So stünde fest, dass die Frau den Pensionisten infiziert hatte, nicht umgekehrt. Sie wird erst mit den Ergebnissen der Untersuchungen konfrontiert, danach wird über eine mögliche Anklage entschieden. Es drohen drei Jahre Haft.