Prozess-Start nach dem Doppelmord in Wals

Am Dienstag hat der Prozess gegen Gottfried O. (52) am Landesgericht Salzburg begonnen. Der Vorwurf: zweifacher Mord. Der Anklage nach soll der einst als Detektiv tätige Österreicher am 5. Mai 2021 seine Ex-Lebensgefährtin und deren Mutter in ihrem Einfamilienhaus erschossen haben. Die Tat gestand er bereits kurz nach seiner Festnahme.