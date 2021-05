Doppelmord in Wals: Schütze feuerte 10 Schüsse ab

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Obduktion der Leichen und die richterlich bewilligte Festnahme des Beschuldigten an. Bei den Obduktionen, welche noch am Donnerstag vorgenommen wurden, stellten die Gerichtsmediziner die Schussverletzungen als Todesursachen fest. Der 51-jährige Beschuldigte zeigte sich bei seiner Vernehmung am Donnerstag grundsätzlich geständig. Er wird nach Abschluss aller Maßnahmen noch im Laufe des Freitags in die Justizanstalt Salzburg überstellt.