Schicksalswoche für den Doppelmörder von Wals

Es war eine Tat, wie sie in ihrer Kaltblütigkeit und Brutalität nur äußerst selten vorkommt. Am 5. Mai erschoss Gottfried O. seine ehemalige Geliebte und deren Mutter mit insgesamt zehn Schüssen in deren noblen Villa in Wals-Siezenheim. Zuvor hatte er im Garten auf sie gewartet.