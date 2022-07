Rindvieh hält 15.000-Einwohner-Gemeinde in Atem

Anlässlich des Viehmarktes bei der „Chälblihalle“ in der 15.000-Einwohner-Gemeinde Herisau wehrte sich eine Kuh beim Verladen in einen Anhänger und riss aus. Zuerst lief das renitente Rindvieh der Schützenstraße entlang Richtung St. Gallen, anschließend ging die Flucht durch ein Wohnquartier in die Kreuzstraße, von dort in die Buchenstraße und über den Migroskreisel ins Steinrieselnquartier. Danach setzte sie ihren Weg über die Oberdorfstraße, den Obstmarkt bis hin zur Bahnhofstraße fort. Erst bei der Katholischen Kirche an der Gossauerstraße konnte das Rind so umstellt werden, dass es vom Tierhalter mittels Viehtransportanhänger wieder in Sicherheit gebracht werden konnte. Die Kuh blieb unverletzt.