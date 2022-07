Kritische Worte zur offiziellen Eröffnung

Kurz und knapp wurden heute die Nachfragen nach den geplanten Sicherheitsmaßnahmen rund um Residenzplatz und Hofstallgasse von der Polizei beantwortet. „Es wird das Maximum an Sicherheit aufgeboten werden, aber das Minimum an Einschränkungen für die Salzburger geben“, erklärte Chefinspektor Hans Wolfgruber. Sprengstoff-Spürhunde im Festspielhaus, temporäre Durchfahrtssperren, Beamte in Zivil und in Uniform. „Details können und wollen wir nicht verraten. Es gilt aber nicht nur den Bundespräsidenten zu schützen, sondern auch alle Anderen.“