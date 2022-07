236.000 Menschen im Jahr sterben durch Ertrinken

Hälfte der Drittklässler in Österreich kann nicht schwimmen

Auch in Österreich ist dies ein brisantes Thema: Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Schwimmstunden und Schwimmunterricht in vielen Volksschulen nicht stattfinden konnten. So stieg die Zahl der Nichtschwimmer bedenklich an. Jeder zweite Achtjährige, der etwa in Wien das obligatorische Schulschwimmen besucht, kann sich nicht sicher über Wasser halten.