Hälfte der Drittklässler kann nicht schwimmen

Intensivkurse um 25 Euro

Von denen nun die Hälfte (!) nicht schwimmen kann. Um das zu ändern, geht die Stadt in die Offensive. Unter dem Titel “Wien schwimmt!„ sind Schüler aufgerufen, den Schwimmunterricht nachholen: “In den Sommerferien können Wiener Schulkinder, die in den letzten drei Jahren die dritte Klasse besuchten, einen zehntägigen Intensivkurs machen“, sagt Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Nur 25 kostet das Angebot, geübt wird in Kleingruppen von fünf bis sechs Kindern mit Schwimmlehrern der Wiener Bäder. Die Anmeldung erfolgt im Mai, 1100 Plätze stehen zur Verfügung.